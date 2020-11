Energiek PSV vecht zich tegen PAOK knap terug uit geslagen positie

PSV heeft zich tegen PAOK Saloniki op indrukwekkende wijze hersteld van een openingsfase waarin werkelijk alles tegen leek te zitten. Een geslaagde comeback (3-2) biedt de Eindhovenaren weer perspectief op de volgende ronde.

Cody Gakpo, Noni Madueke en Donyell Malen bogen een 2-0 achterstand om in een overwinning. Bij een nederlaag was PSV zo goed als klaar geweest in Europa, een teken voor de Eindhovenaren om zich goed kwaad te maken na alle onrecht die de ploeg in het eerste kwartier was aangedaan.