FIA haalt opgelucht adem: geen coronabesmettingen in Formule 1

Niets staat de start van het nieuwe Formule 1-seizoen meer in de weg. Tussen 26 juni en 2 juli zijn er geen coronabesmettingen geconstateerd bij betrokkenen rond de start op het circuit van Spielberg in Oostenrijk.

Zondag om 15.10 uur begint Formule 1

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.