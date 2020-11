Botman met Lille gelijk tegen AC Milan, Arsenal en Hoffenheim overwinteren

Lille rechtte de rug en kwam na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Donnarumma was kansloos op een inzet van Jonathan Bamba.

In het vervolg bleven goals uit, waardoor Lille de koppositie in groep H consolideerde. Milan volgt op een punt, terwijl Sparta Praag nu op twee punten achterstand staat. Er resteren nog twee speelronden.

Arsenal en Hoffenheim door

Arsenal boekte in groep B een eenvoudige zege bij het Noorse Molde. Door de 3-0 zijn de Londenaren zeker van overwintering. Dat geldt ook voor Leicester City, dat in groep G diep in blessuretijd via Jamie Vardy de 3-3 liet noteren bij Braga.

De Nederlander Melayro Bogarde stond bij Hoffenheim in de basis tijdens de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Slovan Liberec. De Duitsers, koploper in poule L, hebben zich zodoende ook voor de volgende ronde geplaatst.