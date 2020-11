Jørgensen grote schlemiel bij Feyenoord, dat met tien man standhoudt bij CSKA

Zo kreeg de moeizame periode van Jørgensen, net hersteld van een liesblessure en opgepept door een indrukwekkende steunbetuiging van de supporters, er in Moskou weer een treurig hoofdstuk bij. Want na zijn rode kaart vertroebelde ook het perspectief op een goed resultaat.

Feyenoord bood uitstekend tegenstand op bezoek bij de koploper uit Rusland. Op de eerste tien minuten na was het elftal van Dick Advocaat zelfs heer en meester en kreeg het een aantal grote kansen om op voorsprong te komen. Zo kopte Bart Nieuwkoop na een afgemeten voorzet van Orkun Kökcü van dichtbij recht in de handen van keeper Igor Akinfejev.

Met een man meer was de thuisclub in de tweede helft iets sterker, maar tot grote kansen leidde dat niet. Even konden de paarduizend toeschouwers opveren nadat Ilja Sjkoerin keeper Nick Marsman in twee instanties had verschalkt, maar de treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Desondanks heeft Feyenoord, dat tweede staat in de poule, de kansen op de volgende ronde nog steeds in eigen hand. Volgende week komt het stugge Dinamo Zagreb in de voorlaatste groepswedstrijd naar De Kuip, waar de geschorsten Jørgensen en Nieuwkoop overigens zullen ontbreken.