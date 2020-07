In gesprek over onze geschiedenisboeken: 'Het gaat meer over de mooie kant'

Is er in de geschiedenisboeken genoeg aandacht voor het slavernijverleden? En moeten onderwerpen als racisme verplicht worden behandeld op school?

Onder meer door een initiatief van Sohna, Lakiescha en Veronika is over deze vragen discussie. De drie vriendinnen startten een petitie omdat zij willen dat hiervoor in het onderwijs meer aandacht komt. Ongeveer 60.000 mensen tekenden de petitie en het onderwerp werd ook in de Tweede Kamer besproken.

Ook in de reacties bij NOS Stories, het Instagram-account van de NOS dat zich richt op jongeren, ging het er veel over. De discussie die hier digitaal werd gevoerd, besloot NOS Stories te verplaatsen naar de studio. Ze nodigden Ella (18), Yannick (17), Anniek (16), Thomas (17) en Job (16) uit voor een gesprek op de bank.