PEC Zwolle ziet Hamer vertrekken, Drost na vijf jaar terug bij PEC

Middenvelder Gustavo Hamer verruilt deze zomer PEC Zwolle voor Coventry City. De in Brazilië geboren Hamer heeft een contract getekend voor drie seizoenen bij de Engelse club.

Coventry speelde op het derde niveau in Engeland, was koploper in League One en is nu gepromoveerd omdat de competitie niet meer wordt uitgespeeld.

Hamer genoot zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en maakte in 2018 de overstap naar PEC Zwolle. De 23-jarige middenvelder kwam 48 keer uit voor de Zwolse club en scoorde vier doelpunten.

Drost na vijf jaar terug naar PEC

Jesper Drost keert na vijf jaar terug bij PEC Zwolle. De 27-jarige transfervrije middenvelder komt over van Heracles Almelo en tekende een contract voor één seizoen.

Drost maakte als 18-jarige zijn debuut bij PEC, dat toen nog eerstedivisionist was. Hij maakte in zijn jaren bij Zwolle promotie naar de eredivisie mee en won de Johan Cruijff-schaal en KNVB-beker. Na 123 officiële duels en negentien doelpunten vertrok hij vijf jaar geleden naar FC Groningen.

"Het is geen geheim dat ik bij PEC Zwolle de mooiste jaren uit mijn carrière heb beleefd", reageerde Drost. "Hier heb ik mijn debuut gemaakt, voor het eerst in de eredivisie gespeeld en prijzen gewonnen. Het voelt echt als thuiskomen."