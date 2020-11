Geen Fucking meer in Oostenrijk, dorpje verandert naam in Fugging

Het Oostenrijkse dorpje Fucking is van naam veranderd. Omdat de naam in het Engels een veelgebruikt scheldwoord is, werd het plaatsnaambordje met enige regelmaat ontvreemd. Ook poseerden veel mensen - al dan niet naakt - voor foto's bij het bord.

Vandaar dat Fucking nu het ultieme voorbehoedsmiddel gebruikt om dat in de toekomst te voorkomen: het dorpje wordt omgedoopt naar Fugging.

Per 1 januari geldt de nieuwe naam. In het dorpje, dat in de buurt van Salzburg ligt, wonen zo'n 100 mensen. De naam stamt minstens uit het jaar 1070. Het zou genoemd zijn naar een edelman die Focko heette.

The Grand Tour

Veel internationale media hadden in de loop der jaren aandacht voor het dorp. Ook vernoemde een Duitse brouwer een biertje naar het plaatsje: Fucking Hell.

In een aflevering van autoprogramma The Grand Tour bezocht presentator Jeremy Clarkson het dorpje. Dat bezoek maakte deel uit van een Duits-Oostenrijkse tocht die begon in Wank. Van daaruit ging het naar Kissing, op naar Petting, stootte Clarkson door naar Fucking en eindigde hij in Wedding.

In de afgelopen jaren maakten bewoners zich al meerdere keren hard om de naam van het dorpje aan te passen. De gemeente dacht de diefstal van de bordjes het hoofd te kunnen bieden door de palen vast te schroeven in beton, maar dat bleek tevergeefs.