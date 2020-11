Nanninga, Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stappen uit Forum voor Democratie

De scheuring van de partij is nu echt een feit, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. De verwachting is dat er nog meer kandidaat-Kamerleden zullen volgen. "Ze kunnen allemaal niet leven met de manier waarop er in Forum met interne kritiek is omgegaan en mensen met nazisympathieën bescherming hebben gekregen."

De scheuring is begonnen op een diner in Tiel afgelopen vrijdag, aldus Fresen. Uit een vandaag uitgelekte brief van Nicki Pouw-Verweij blijkt dat er stevige ruzie is ontstaan. In een discussie over de antisemitische berichten in appgroepen van de jongerenafdeling van de partij zou Baudet hebben gezegd: "bijna iedereen die ik ken is antisemiet". Volgens Pouw ontkende hij dat het om een grap ging. En in een discussie over de coronamaatregelen stelde hij dat hij "3 miljoen doden zou accepteren als daarmee onze vrijheid gered werd", zo blijkt uit de brief. Ze schrijft dat ze de indruk heeft dat Baudet is "geradicaliseerd" en "complottheorieën is gaan aanhangen".