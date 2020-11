Nanninga, Eerdmans, Pouw en Vlaardingerbroek stappen uit FvD

Vier partijprominenten hebben gezamenlijk hun lidmaatschap van Forum voor Democratie opgezegd. Het gaat om de kandidaat-Kamerleden Joost Eerdmans, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek. Ook het Amsterdamse gemeenteraadslid en senator Annabel Nanninga heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Nanninga blijft wel lid van de Amsterdamse raad en de Eerste Kamer. Pouw-Verweij houdt ook haar zetel in de Eerste Kamer.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de vier "geen lid te willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt." "We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken".

Met hun vertrek zijn de nummers 2, 3, 4 en 5 op de voorlopige kandidatenlijst weg. Theo Hiddema (2) vertrok eerder deze week. Pouw-Verweij stond op 3, Eerdmans op 4 en Vlaardingerbroek op 5.

De belangrijkste aanleiding voor het opzeggen van het lidmaatschap is het optreden van Baudet. Maandag zei hij in een via Twitter gedeelde video dat hij geen lijsttrekker en leider meer wilde worden.