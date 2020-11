Maradona begraven in kleine kring

In Argentinië is Diego Armando Maradona begraven. In het bijzijn van een klein gezelschap van familieleden en vrienden werd de voetballegende ter aarde besteld op een begraafplaats in de plaats Bella Vista, zo'n 30 kilometer buiten Buenos Aires. Ook zijn ouders liggen daar.

Eerder op de dag namen tienduizenden fans in Buenos Aires afscheid van Maradona. Ook onderweg naar de begraafplaats stonden duizenden fans langs de weg om hem een laatste groet te brengen.

De tocht naar de begraafplaats werd op de Argentijnse tv rechtstreeks uitgezonden: