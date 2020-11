Argentijnse president neemt afscheid van Maradona, drukte bij wake

De Argentijnse president Fernandez heeft vandaag afscheid genomen van Maradona. De voetballegende overleed gisteren aan een hartinfarct, en ligt opgebaard in het werkpaleis van de Argentijnse president, het Casa Rosada in Buenos Aires.

Over zijn kist ligt een Argentijnse vlag en een voetbalshirt met zijn rugnummer 10 gedrapeerd. Fans mogen afscheid nemen en duizenden kwamen hier al op af. Op beelden is te zien dat grote mensenmassa's zich voor het paleis verzameld hebben. Vanwege de drukte kunnen geïnteresseerden maar kort bij de kist kijken.

Chaos bij wake

De wake zou tot 16.00 uur lokale tijd (20.00 uur Nederlandse tijd) duren, waarna de rouwstoet zou vertrekken. Vanwege de drukte wordt nog tot 19.00 uur publiek bij de kist gelaten, melden lokale media. Daarna mag het publiek het paleis niet meer in. Een deel van de menigte zou vlak voor de oorspronkelijke eindtijd van het afscheid over de afzetting rond het paleis zijn geklommen.

Onduidelijk is nog wanneer Maradona begraven wordt. Een bron bij de overheid zegt tegen persbureau Reuters dat dit nog vandaag zal gebeuren, maar hierover is formeel nog niets naar buiten gebracht. Ook Argentijnse media melden dat de voetballegende vandaag nog wordt bijgezet in Buenos Aires.

Bij de Argentijnse ambassade in Den Haag werd de vlag halfstok gehangen.