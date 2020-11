Celstraffen van 15 en 8 jaar voor reeks aanslagen in Oss, Leende, Eindhoven en Haarlem

Twee mannen hebben vijftien en acht jaar celstraf gekregen voor een reeks aanslagen in Oss, Leende, Eindhoven en Haarlem. De twee zijn ook schuldig bevonden aan het gooien van molotovcocktails in de woning van een man die zich in juli in brand stak bij het het gemeentehuis van Oss.

De 31-jarige Nicky P. uit Arnhem pleegde volgens de rechtbank in Den Bosch acht aanslagen, waarvan vijf in Oss. Daarbij zijn onder meer handgranaten, brandbommen en vuurwerkmortieren gebruikt. Hij is veroordeeld tot vijftien jaar cel. De 30-jarige Roemeen Dumitru M., moet acht jaar de cel in voor betrokkenheid bij twee van die aanslagen, meldt Omroep Brabant.

De geweldsgolf begon in februari 2018 met een autobrand voor een woning in Oss. Ook gooiden de mannen twee molotovcocktails in de woning van Arie den Dekker. De 54-jarige Den Dekker werd ernstig bedreigd nadat hij zich in 2018 bij de politie had gemeld als getuige van een liquidatie.

Zelfmoord

Zijn huis werd tot twee keer toe in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig voorjaar werd beëindigd. Sindsdien had hij een hooglopend conflict met de gemeente, onder meer over het vinden van een nieuwe woning.

Den Dekker voelde zich in de steek gelaten door de gemeente en justitie, omdat hij geen woonruimte kreeg voor zichzelf en zijn honden. Hij pleegde eind juli zelfmoord door zichzelf in brand te steken bij het gemeentehuis van Oss.

Beide verdachten gingen later, in september 2018, samen met een derde verdachte naar Eindhoven en gooiden daar een handgranaat de hal van een woning binnen. De twee werden in oktober 2018 opgepakt in een vakantiepark in Belfeld in Limburg. De derde verdachte werd kort daarna opgepakt in Maarsbergen.

'Beklemmende gewetenloosheid'

Volgens de rechtbank werden de misdrijven gepleegd in opdracht van mensen uit het criminele circuit. "De bedoeling was om slachtoffers angst aan te jagen of een boodschap over te brengen. Dat de verdachten hiertoe bereid waren, getuigt van een beklemmende gewetenloosheid. Het was aan geluk te danken dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", aldus de rechtbank.

De rechtbank bepaalde ook dat de verdachten in totaal ruim 42.000 euro aan schadevergoedingen moeten betalen.

De rechtbank doet maandag uitspraak in de zaak van de derde verdachte, Dennis van der Z. uit Nijmegen. Tegen hem is dertig jaar cel geëist. Hij staat ook terecht voor de moord op de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode. Baum werd in maart 2018 in Schaijk doodgeschoten in zijn auto.