'Mogelijk maanden vertraging door nieuw onderzoek AstraZeneca'

Dat riep veel vragen op. AstraZeneca-topman Soriot zegt tegen Bloomberg dat er nu een nieuwe studie nodig is om te onderzoeken of die lagere dosis daadwerkelijk beter werkt.

De afgelopen dagen ontstond er onrust over die claim. Het vaccin zou 90 procent bescherming bieden bij proefpersonen die eerst een halve dosis van het vaccin kregen en een maand later een hele dosis. Bij mensen die twee keer een hele dosis ontvingen zou het slechts 62 procent effectief zijn.

Schone lei

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", reageert RIVM-immunoloog Cécile van Els die tevens hoogleraar vaccinologie is aan de universiteit Utrecht. "Ze hebben eigenlijk per ongeluk door een fout ontdekt dat die halve dosis misschien beter werkt. Misschien blijkt dat een geluk bij een ongeluk, maar daardoor is de studie toch wat versnipperd geraakt."

Van Els is dus blij met het nieuwe onderzoek. "We moeten er alle vertrouwen in kunnen hebben dat de gegevens op een goede manier zijn verzameld. Het lijkt mij dus goed dat ze met een schone lei beginnen, want aan de lopende studies kleeft nu toch een verdenking. Dat wil je nooit, maar zeker niet bij zo'n belangrijk onderzoek als dit."

Ook hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond vindt het een goede zaak dat AstraZeneca een nieuw onderzoek begint. "Er is nu zoveel verwarring ontstaan. Over vaccins mag geen enkele verwarring zijn", zegt ze in Nieuws en Co op Radio 1.

De verwarring is niet goed voor het vertrouwen van de bevolking in de vaccins, vreest de hoogleraar aan het Amsterdam UMC. "Er zijn al zorgen over de snelheid waarmee de vaccins worden ontwikkeld, en dan wil je die zorgen wegnemen, en geen extra verwarring zaaien." Dat de farmaceut nu openheid van zaken geeft vindt van Egmond verstandig.

Vertraging

Naast de verwarring over de verschillende doses is er ook onduidelijkheid ontstaan omdat in de groep die het beste testresultaat had, de gemiddelde leeftijd mogelijk lager was. Geen van de deelnemers uit die groep zou ouder dan 55 jaar zijn geweest, meldt onder andere The New York Times.

Als dat zo is, kan dat een vertekening opleveren, zegt Van Egmond, want jongere mensen zijn minder vatbaar voor het virus. "Maar dan kan het nog steeds goed nieuws zijn dat zo'n vaccin bescherming geeft tegen het virus bij mensen jonger dan 55. Straks hebben heel veel mensen die vaccins nodig, en dan kun je deze dus aan jonge mensen geven. Maar het is wel iets wat je heel erg zeker moet weten voordat je toestemming kan geven om te gaan vaccineren."

Waarschijnlijk loopt het vaccin nu wel vertraging op, verwacht Van Els. "Voor een nieuw onderzoek moet er een nieuw protocol worden afgestemd en moeten er locaties én grote aantallen vrijwilligers gevonden worden. Alle deelnemers krijgen twee prikken met een maand tussentijd en vervolgens moet je twee weken wachten voordat je kunt volgen of het vaccin beschermt. Dus ja, daarmee alleen al ben je twee maanden verder."