Borstkankeronderzoek tijdelijk om de drie jaar, in plaats van om de twee jaar

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker kampt met capaciteitsproblemen. Het lukt de organisatie niet om alle vrouwen elke twee jaar uit te nodigen en daarom heeft staatssecretaris Blokhuis besloten dat er tijdelijk tussen elke screening maximaal drie jaar mag zitten.

Sinds 2019 is er een tekort aan laboranten voor het maken van borstfoto's. Ook het coronavirus heeft invloed op de capaciteit, het onderzoek lag in het voorjaar wekenlang stil en nu kunnen er minder mensen langskomen omdat er afstand gehouden moet worden. De capaciteit is niet overal in Nederland een even groot probleem, gemiddeld zit er per vrouw nu 2,5 jaar tussen de screenings.

Het RIVM heeft Blokhuis geadviseerd om die periode tijdelijk te verlengen naar drie jaar. Dan kan de capaciteit beter over het land worden verspreid. In de tussentijd is er ruimte om extra laboranten op te leiden.

Extra sterfgevallen

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker snel op te sporen. Daardoor worden honderden sterfgevallen per jaar voorkomen. Als er meer tijd tussen de onderzoeken zit, kan dat meer doden tot gevolg hebben.

Het RIVM zegt tegen EenVandaag dat er door dit besluit naar verwachting 57 vrouwen extra per jaar zullen sterven aan borstkanker. Jaarlijks wordt bij ongeveer 17.000 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld.

Blokhuis heeft de Gezondheidsraad gevraagd hoe het bevolkingsonderzoek geoptimaliseerd kan worden.