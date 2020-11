Tweeduizend fans welkom bij Liverpool, Everton en Londense clubs

Premier League-clubs als Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur mogen vanaf 2 december weer beperkt fans welkom heten in hun stadion. Voor tien andere clubs, waaronder Manchester United en Manchester City, geldt die versoepeling van de coronaregels niet.

De landelijke Engelse lockdown komt volgende week ten einde. Het land stapt dan over op het zogenoemde drietrapssysteem, ofwel het 'tier-systeem' van voor de lockdown, waarin regio's worden onderverdeeld in dreigingsniveaus.

Liverpool en Londen vallen in 'tier two', het middelste niveau. Manchester is echter ingedeeld in 'tier three', het hoogste dreigingsniveau. Daarom zijn in die eerste twee steden en onder meer Brighton en Southampton maximaal 2.000 fans welkom. In Manchester en onder meer Newcastle, Birmingham (Aston Villa) en Leeds blijven de poorten gesloten.

De verwachting was dat Liverpool ook in 'tier three' zou vallen, maar fans van de plaatselijke FC en stadsgenoot Everton mogen zich dus toch verheugen op een terugkeer in het stadion.

WK darts

Dat Londen in 'tier two' valt is ook goed nieuws voor dartsfans. Het WK wordt eind december in de Engelse hoofdstad gehouden. Bij binnensporten als darts en boksen geldt een bovengrens van 1.000 toeschouwers.