Transportbedrijven Simon Loos en Peter Appel gaan fuseren

De transportbedrijven Simon Loos en Peter Appel Transport gaan in 2021 verder als een bedrijf. Onder de naam Simon Loos willen de topmannen - neven van elkaar - naar eigen zeggen onder meer investeren in kwaliteit en verduurzaming.

Het nieuwe Simon Loos telt meer dan 3000 medewerkers en 1400 voertuigen, verdeeld over zo'n 60 locaties in heel Nederland. De bedrijven zijn ongeveer even groot en richten zich allebei op het transport van voedsel. Beide directeuren blijven leiding geven aan het gefuseerde familiebedrijf.

Door hun gelijke omvang en specialisatie is de fusie volgens de eigenaren "meer dan logisch". Dat er niet voor een nieuwe naam wordt gekozen, heeft ermee te maken dat de topmannen komen uit de transportfamilie Loos.