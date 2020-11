Man bestolen van auto terwijl hij staat te plassen

In Vinkeveen is een bestuurder tijdens het wildplassen bestolen van zijn auto. De politie kon er al snel iemand voor oppakken.

De man zette zijn wagen vanmiddag aan de kant van de provinciale weg om in de bosjes te plassen, waarop een autodief zijn kans schoon zag en er met het voertuig vandoor ging. De eigenaar belde meteen de politie.

Dankzij een gps-tracker in de auto konden agenten makkelijk zien waar de dief reed. Aan de Spoorlaan in Vinkeveen werd de bestuurder gedwongen te stoppen. De politie rekende hem in. Tot zijn grote opluchting heeft de eigenaar de auto weer terug. Of hij beboet wordt voor wildplassen, is niet bekend.