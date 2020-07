Vrouwen PSV versterken zich met ervaren Australisch international Simon

Het vrouwenteam van PSV heeft zich voor komend seizoen versterkt met aanvaller Kyah Simon. De 29-jarige Australisch international tekende een contract voor één seizoen bij de Eindhovense club.

"Ik ben hier om prijzen te winnen", liet Simon weten bij haar introductie in het Philips Stadion. "De atmosfeer, de faciliteiten en de club spreken enorm tot de verbeelding. Ik stond al een tijdje open voor een nieuwe uitdaging. Europa, Nederland in het bijzonder, ademt voetbal. PSV is een club met een roemruchte historie. Naar dat alles was ik op zoek."

Simon is 92-voudig international voor Australië. De aanvaller speelde de afgelopen drie seizoenen in haar vaderland voor Melbourne City, waarmee ze het afgelopen seizoen kampioen werd in de W-League.

PSV versterkte zich eerder al met onder anderen Oranje-keeper Sari van Veenendaal en verdediger Mandy van den Berg.