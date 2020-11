Napels in diepe rouw na dood Maradona: 'Hij maakte onze dromen werkelijkheid'

Napels en de rest van de provincie gelden als rode zone vanwege de vele coronabesmettingen. Mensen mogen alleen naar buiten voor noodzakelijke dingen als boodschappen of een doktersbezoek. Maar sinds gisteravond weerhoudt code rood niemand ervan om naar buiten te gaan. Rouwen doe je samen, is het motto van de Napolitanen.

In de smalle stegen van het historisch centrum, op de pleinen en voor stadion San Paolo, de thuisbasis van voetbalclub Napoli, branden kaarsen en liggen bloemen en foto's van de voetballer. De Argentijn overleed gisteren op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand . Hij speelde van 1984 tot 1991 bij Napoli en bezorgde de club twee landstitels in de Serie A, de enige twee die ze tot nu toe wonnen, en een UEFA-cup.

In Napels zijn verdriet, ongeloof en pijn voelbaar. Sinds het nieuws over de dood van oud-voetballer Diego Armando Maradona de Zuid-Italiaanse stad bereikte, zijn de Napolitanen in rouw. Hun 'heilige' Maradona, de god van de stad, is niet meer.

"Ze spreken hier honderduit over zijn dood", vertelt Italië-correspondent Mustafa Marghadi vanuit Napels. "Eigenlijk is de hele stad overleden. Er staat een altaar waar mensen voor hem bidden. Dat deden ze ook al toen hij nog leefde. Voor de Napolitanen is een groot man heengegaan, ze zijn heel verdrietig."

Middenin de beroemde Spaanse wijk is een pleintje gewijd aan Maradona, bekend door een grote muurschildering en alle afbeeldingen van de voetballer. "Deze muurschildering is in mei 1990 gemaakt en daarna heb ik dit allemaal opgezet en opgedragen aan hem", vertelt de eigenaar aan de Italiaanse omroep RAI, wijzend naar de vele vlaggen en tientallen tekeningen en foto's van de voetballer. "Hij hield van Napels en de Napolitanen. Hij gaf alles en bracht ons vooruit."

Dat gevoel hebben veel inwoners. "Voor ons was hij een idool en een grootse voetballer. Hij gaf veel en verloste Napels als stad", vertelt een andere man aan de RAI. "Hij was diegene die de dromen van de Napolitanen werkelijkheid liet worden met die twee geweldige landstitels", zegt een ander op z'n beurt.

Dieptepunten

Maradona kende ook dieptepunten in de jaren die hij in Napels doorbracht. Zo had hij banden met de lokale maffia, de camorra, en was hij verslaafd aan cocaïne. Na een duel tegen Bari in 1991 testte de voetballer positief op cocaïne, waarna hij door de club werd geschorst.

Maar daar praten ze in Napels liever niet over, vertelt Marghadi. "Iedereen doet een goed woordje voor hem en slaat die donkere kanten over. Ze willen vieren wat hij heeft gedaan voor de stad. Hij maakte het arme zuiden, dat een minderwaardigheidscomplex had, groot en hij vernederde de voetbalclubs in het noorden. Maradona gaf de Napolitanen iets om trots op te zijn en daar zijn ze hem dankbaar voor."

Naamsverandering

Burgemeester De Magistris laat op Twitter weten hoe belangrijk Maradona voor de stad is: "Diego heeft ons volk laten dromen, hij heeft Napoli verlost met zijn genialiteit. Sinds 2017 was hij onze ereburger. Diego, Napolitaan en Argentijn, je gaf ons vreugde en geluk! Napoli houdt van je!"

Ook zei hij meteen dat het huidige stadion San Paolo wordt vernoemd naar Maradona, die overigens van moederskant afstamt van Italiaanse immigranten. Een bijzondere zet, vertelt Marghadi. "Normaal gesproken moet je in Napels tien jaar wachten tot een gebouw vernoemd kan worden naar een overledene. Maar de gemeente heeft nu al toegezegd dat er een commissie bij elkaar komt om de formaliteiten in orde te maken."