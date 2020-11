Krajicek wacht nog even met belletje naar Federer: 'Eerst de feiten'

Daarom is er nog geen belletje gepleegd naar bijvoorbeeld Roger Federer. Krajicek: "Nee, zelfs naar hem niet. Ik wil gewoon afwachten. In de onderhandeling met spelers moet ik alleen maar over feiten praten, niet in termen als 'wat als'."

Dat komt omdat de toernooidirecteur en de spelers eerst willen weten wat er met de Australian Open gebeurt. Het grandslamtoernooi wordt mogelijk verplaatst van januari naar een later moment en dat zou de hele speelkalender in de war gooien.

Het ABN Amro-toernooi staat gepland van 6 tot en met 14 februari. De Australian Open hoort 18 januari te beginnen, maar lijkt twee weken uitgesteld te worden vanwege de coronamaatregelen. In dat geval zou er een overlap met Rotterdam zijn en moet Krajicek wellicht ook naar een nieuwe datum kijken.

"Als Australië naar maart of april gaat: prima. Dat is niet ongunstig. Dan zitten we in de eerste reeks toernooien van het jaar en spelers willen dan niets liever dan spelen. Dat kan juist een goede uitwerking hebben op ons deelnemersveld."

Geen lijnrechters

Wat wel duidelijk is: het ABN Amro-toernooi gaat door. Tenzij de overheid het evenement verbiedt of er een internationaal vliegverbod komt. In ieder ander geval wordt in Ahoy een tennisbubbel gecreëerd voor de spelers en organisatie.

Publiek is vooralsnog welkom. Maximaal 3.500 toeschouwers in plaats van de gebruikelijke 10.000. Op de baan staan alleen de spelers, ballenkinderen en de scheidsrechter. Lijnrechters worden vervangen door elektronische waarneming.