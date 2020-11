Halima Aden, eerste model met hijab, stopt met catwalkshows

Halima Aden - EPA

Halima Aden, het eerste model dat wereldwijd doorbrak en consequent een hijab droeg, stopt als model. Op Instagram zegt de 23-jarige moslima dat het werken in de modewereld haar dwingt haar religieuze overtuigingen te verloochenen. Ze verklaart dat ze fouten heeft gemaakt als het gaat om "het respectvol uitoefenen van haar geloof". Zo mist ze gebedstijden als ze aan het werk is en poseerde ze met een hoofddoek van spijkerstof in een campagne voor een jeansmerk. Daar heeft ze nu spijt van. Pionier Aden, een Amerikaanse met Somalische roots, wordt gezien als pionier in de modewereld. Op 19-jarige leeftijd was ze de eerste deelneemster aan een Miss USA-verkiezing die in een boerkini poseerde, in plaats van in bikini. Dat trok de aandacht van de bekende Franse moderedacteur Carine Roitfeld, die Aden onder haar hoede nam. Ze tekende daarna bij een groot internationaal modellenbureau en liep al snel op catwalks van vele bekende ontwerpers. Ook was ze het eerste model dat op de cover van modeblad Vogue een hijab droeg en dat op de cover van Sport Illustrated in een boerkini poseerde.

Halima Aden was het eerste model met een hijab op de cover van Vogue - cover vogue

"Ik vind het een groot verlies", zegt modejournalist en fashion-activist Janice Deul. "Zij is altijd gevierd als een toonbeeld van diversiteit. Het eerste model met een moslimachtergrond, met een heel toonaangevend modellenbureau achter zich. Een unicum. We vieren alle stappen qua diversiteit in de modewereld. Aden was ook een grote stap." 'Hot hijabi' Aden ervoer binnen de mode-industrie weinig begrip voor haar hoofdbedekking. In een interview vorig jaar vertelde ze dat met haar over haar hijab niet viel te onderhandelen in het contract met modellenbureau IMG Models. "Het is niet omdat ik niet denk dat mensen zullen luisteren, het is meer zodat ze weten wat ze kunnen verwachten", zei ze daarover. Het model deelde een post van zichzelf in een campagne voor het modemerk van zangeres Rihanna, waarin ze een eenvoudige zwarte hijab droeg. "Rihanna laat me de hijab dragen die ik heb meegebracht. Dit is de echte Halima. Dit is het meisje waar ik naar terugkeer", schreef ze erbij. "Aden stopt niet vanwege haar geloof. Ze stopt omdat de mode-industrie het niet in zich heeft om te dealen met een moslimachtergrond", benadrukt Deul. "Ze werd elke keer geconfronteerd met het ontbreken van stilisten met een moslimachtergrond, mensen die ook een hijab dragen. Ze wilde graag die mensen vertegenwoordigen en verloor zichzelf daarbij. Dat geeft ze ook aan: 'Ik heb me van alles laten welgevallen. Heb mezelf belachelijk gemaakt en ben mezelf kwijtgeraakt omdat ik de hot hijabi wilde zijn'."

"Als ik terugkijk naar de covers die ze noemt, snap ik haar wel", zegt Deul. "Allemaal prachtige plaatjes, beeldige covers. Maar dat is juist de valkuil van de mode. Je moet kijken wat er achter die prachtige plaatjes schuilgaat. Ze werd gebruikt en opgetuigd zonder respect voor haar geloof. Ze werd gestyled in kleding van grote merken die veel lichaamsvormen lieten zien. En opgemaakt door een mannelijke visagist. Dat leverde haar kritiek op van andere moslims." Op de schop Hoewel er steeds meer gekleurde modellen op de catwalk verschijnen, is er nog een flinke diversiteitsslag te maken, vindt Deul: "De modewereld is onkundig als het gaat om omgaan met niet-representatief zijn. We zien aan de voorkant meer modellen met een kleur. Maar aan de achterkant zijn er geen stylisten, redacteuren, fotografen en hoofdredacteuren met bijvoorbeeld een moslimachtergrond. Representatie en inclusiviteit zijn totaal verschillend. De hele mode-industrie moet op de schop. Dat is echt nog een grote klus waar we met zijn allen voor staan."