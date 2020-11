Schade sportsector door corona sinds juli verdubbeld naar miljard euro

De sportsector lijdt dit jaar naar schatting een miljard euro schade door het coronavirus. Dat komt naar voren uit de tweede Monitor Sport en Corona van het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS. In juli was de geschatte schade nog ongeveer een half miljard euro. Volgens de onderzoekers worden vooral in de breedtesport organisaties bedreigd in hun voortbestaan.

Bonden, verenigingen, gemeenten en ondernemers in de breedtesport (recreatieve, niet prestatiegerichte sport) lopen dit jaar 1,5 miljard euro aan omzet mis. Dit hebben ze deels kunnen compenseren met kostenbesparingen (350 miljoen) en steunmaatregelen (450 miljoen), waardoor de totale schade in deze sector uitkomt op ruim 700 miljoen euro.

De terugloop van contributies lijkt tot nu toe mee te vallen, doordat de meeste leden hun lidmaatschap hebben laten doorlopen en geen geld hebben teruggevraagd.

Eigen accommodaties

De schade is het grootst bij organisaties die hun inkomsten vooral halen uit de kantine, losse kaartverkoop of de verhuur van bijvoorbeeld een squashbaan. Ook zijn verenigingen en bedrijven met een eigen accommodatie en vast personeel harder getroffen, omdat die hun uitgaven moeilijker kunnen terugschroeven.

De organisaties vangen de verliezen op door hun spaartegoeden aan te spreken. "Dit leidt tot aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties en bedreigt het voortbestaan van deze organisaties", schrijven de onderzoekers.

Topsport

Het betaald voetbal loopt dit jaar naar verwachting 140 miljoen euro aan omzet mis. In de topsport is dit 25 miljoen en bij de sportevenementen 465 miljoen. Gezamenlijk bespaarden ze 350 miljoen euro, waardoor een verlies van 280 miljoen euro overblijft.

Volgens het Mulier Instituut blijft de onzekerheid voor het betaald voetbal en de overige topsport erg groot, omdat ze afhankelijk zijn van de regels of adviezen voor (internationaal) reizen, de inkomsten door publiek op de tribunes en de bijdragen van sponsoren.

De klap komt tot nu toe het hardst aan in de sportevenementenbranche, waar bijvoorbeeld marathons, wielerwedstrijden en schaatstoernooien onder vallen. "Hoewel er nog niet echt een sterke groei van faillissementen voor de gehele sportsector valt waar te nemen, is aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 wel een groei te zien in het aantal faillissementen bij organisatoren van (sport)evenementen."