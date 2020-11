Man uit Woerden (18) wordt verhoord na dodelijke aanrijding Wijchen

De man die dinsdagavond werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanrijding met dodelijke afloop in Wijchen zit nog vast en wordt verhoord door de politie. Het is een pakketbezorger van 18 jaar uit Woerden. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bij de aanrijding in de Gelderse plaats kwam dinsdagavond een man van 42 om het leven. Buurtbewoners en hulpdiensten hebben eerste hulp verleend, maar dat mocht niet baten. De man overleed ter plekke.

De bestuurder ging ervandoor, maar werd iets later aangehouden in Beuningen. De politie had het busje vanuit de lucht en met een motor gevolgd. Ooggetuigen zeggen tegen verschillende media dat de pakketbezorger snel reed in de woonwijk waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Het slachtoffer sprak hem daar volgens hen op aan, waarna de situatie escaleerde.

Het slachtoffer zou op de motorkap terecht zijn gekomen en vervolgens op straat. "Die bus reed tot daar door. En daarna reed hij achteruit terug weer over hem heen. En toen is hij keihard weggereden", zegt een getuige tegen De Telegraaf.

'Ons mooie gezin'

De politie kan dit niet bevestigen en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ze proberen "een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en getuigenverklaringen te koppelen aan het technisch onderzoek". Ook wil de politie graag met eventuele nieuwe getuigen spreken en meer camerabeelden zien.

Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen na. "We hadden nog zoveel mooie dingen samen willen doen, herinneringen maken met ons mooie gezin, maar 1 persoon heeft ervoor gezorgd dat wij je nu voor altijd kwijt zijn!", schreef zijn vrouw op Facebook.

De getuigen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.