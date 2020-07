Trump over weghalen standbeelden: 'Links wil onze helden onteren'

AFP

President Trump heeft in een toespraak uitgehaald naar anti-racismedemonstranten die pleiten voor het weghalen van standbeelden. "Een meedogenloze campagne om onze geschiedenis uit te wissen", zei Trump aan de voet van Mount Rushmore, de granieten bergwand in de staat South Dakota waarin de portretten van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehakt. Trump hield de speech op de avond voor Onafhankelijkheidsdag. Er waren ongeveer 7500 toeschouwers, vooral aanhangers van de president, van wie de meesten geen mondkapje droegen. Ook het samenkomen in grote groepen is tegen de Amerikaanse voorschriften om verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Er was ook een vuurwerkshow. Volgens Trump wordt geprobeerd de Amerikaanse revolutie omver te werpen, maar gaat dat niet lukken:

Vanuit de Black Lives Matter-beweging klinkt de roep om standbeelden weg te halen van ooit vooraanstaande mensen die hebben geprofiteerd van de slavernij. Ook in Nederland en andere Europese landen speelt deze discussie, bijvoorbeeld over Jan Pieterszoon Coen en de Belgische koning Leopold II. Trump omschreef deze beweging als een "schrapcultuur". Volgens hem wil de linkse gemeenschap "onze helden onteren, onze waardes wegpoetsen en onze kinderen indoctrineren". Hij verwees ook naar de vier presidenten op Mount Rushmore. "Deze beweging valt openlijk de nalatenschap aan van iedereen op deze berg." Park met standbeelden "We laten ons niet terroriseren, we laten ons niet vernederen en we laten ons niet intimideren door slechte mensen", zei Trump. Ook kondigde hij de aanleg van een National Garden of American Heroes aan, een groot park met standbeelden van "de grootste Amerikanen ooit".