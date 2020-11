Trainer Koster verlengt contract bij Willem II met een jaar

Adrie Koster heeft zijn contract bij Willem II met een jaar verlengd. De 66-jarige hoofdtrainer staat nu tot medio 2022 voor de spelersgroep in Tilburg.

Koster staat sinds 1 juli 2018 onder contract bij de eredivisionist. Eerder had hij de club in het seizoen 1990/1991 onder zijn hoede. De afgelopen jaren haalde Willem II onder leiding van Koster onder meer de bekerfinale en voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal.

"Ik teken bij omdat ik het bij Willem II uitstekend naar mijn zin heb, ik nog veel ambitie heb en de club veel doorgroeimogelijkheden heeft", liet Koster weten. "De sportieve vooruitgang is uiteraard het belangrijkst en daarin zie ik veel perspectief."

Stroeve start

Willem II eindigde in het afgelopen seizoen, dat niet werd uitgespeeld vanwege de coronapandemie, als vijfde in de eredivisie. In het huidige seizoen kenden de Tilburgers een stroeve start. Na negen speelrondes is de ploeg van Koster terug te vinden op de twaalfde plaats.