Indonesisch transgendermodel overgeplaatst uit mannencel na kritiek

Na herhaaldelijke oproepen via sociale media is de politie overstag gegaan. "De arrestatie en nasleep werden door alle grote media opgepikt", zegt correspondent Annemarie Kas. De 21-jarige influencer heeft ruim een miljoen volgers op Instagram .

Instagrambekendheid Millen Cyrus in Indonesië is na kritiek overgeplaatst naar een eigen cel. De transgendervrouw was opgepakt wegens drugsgebruik en zat aanvankelijk samen met mannen in de gevangenis. Mensenrechtenorganisaties en activisten vreesden dat ze daar niet veilig was.

Muhammad Millendaru Prakasa, dat is de naam in haar paspoort, werd zondag gearresteerd in Jakarta. De Indonesische testte positief op crystal meth en in de hotelkamer werd ook een gebruikershoeveelheid shabu gevonden, zoals de drug daar wordt genoemd.

"Ze heeft in een verklaring die op tv werd uitgezonden toegegeven dat ze alcohol heeft gedronken en shabu heeft gebruikt", zegt Kas. "Ze bood daarvoor haar excuses aan." In Indonesië staan op drugsgebruik en -bezit zware straffen.

Waria's

In het land met de grootste moslimbevolking ter wereld worden transgenders tegenwoordig minder geaccepteerd, legt de correspondent uit. "De samenleving is steeds meer onder invloed van de conservatieve islam komen te staan."

Waria's, een samentrekking van de woorden voor vrouw (wanita) en man (pria), werden vroeger gerespecteerd in de maatschappij. "Waria's hadden een eigen scene in het uitgaansleven en stonden bekend als uitbundige feestvierders", zegt Kas. Maar tegenwoordig worden lhbti'ers vaker gezien als mensen die 'genezen' moeten worden.

Kaalgeschoren

Twee jaar geleden werd in Atjeh bijvoorbeeld een groep transgendervrouwen kaalgeschoren door de politie. Ze werden gedwongen mannenkleren te dragen zodat ze "zich voortaan gedragen als echte mannen", zei de lokale politiechef tegen de BBC.

Om dit soort excessen en mogelijke intimidatie of mishandeling door celgenoten te voorkomen, riepen activisten na de arrestatie van Millen Cyrus op om haar niet in een gevangenis voor mannen vast te houden.

'Hopelijk nieuwe standaard'

"Ik hoop dat er een manier is voor mij om niet in een mannencel te worden gestopt", zei ze zelf tegen nieuwssite Detik. Maar omdat ze in haar identiteitsbewijs als man geregistreerd staat, gebeurde dat alsnog.

Woensdag werd duidelijk dat de politie toch een uitzondering maakt. "Bedankt", zei de commissaris van de landelijke mensenrechtencommissie van Indonesië op Twitter. "Hopelijk wordt dit in de toekomst de standaard."

Als het model door de rechter schuldig wordt bevonden aan drugsgebruik moet ze mogelijk mogelijk vijf jaar de cel in.