AZ op hoede voor Real Sociedad: 'Niet eerder zo kansloos gevoeld'

AZ-trainer Slot: 'Nog niet eerder zo kansloos gevoeld als die avond' - NOS

Het was een ongewoon en voor AZ allermist bekend gezicht dit seizoen, de Europa League-wedstrijd van een paar weken geleden tegen Real Sociedad. De Alkmaarders werden in San Sebastián van het kastje naar de muur gestuurd en mochten hun handen dichtknijpen dat het slechts bij 1-0 bleef. AZ-trainer Arne Slot is daarom op zijn hoede voor de hernieuwde krachtmeting met de trotse koploper van de Spaanse competitie, vanavond om 21.00 uur in het AFAS Stadion.

Arne Slot tijdens de persconferentie voor het duel met Real Sociedad - ANP

"In al die jaren dat ik bij AZ ben, heb ik mij nog niet eerder zo kansloos gevoeld als op die avond", vertelde Slot op de persconferentie in aanloop naar het duel van vanavond. "Napoli-uit was ook best kansloos, alleen gaven we daar heel weinig kansen weg. Bij Sociedad waren we niet alleen minder, maar gaven we ook veel kansen weg." Top van Europa "Ik snap dat wij tegen de top van Europa spelen, maar desondanks vind ik dat wij veel beter kunnen dan dat we daar gespeeld hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat wij veel beter zullen spelen, want slechter kan niet."

Het duel van AZ met Real Sociedad begint donderdag om 21.00 uur en is te volgen via een blog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Beelden zijn te zien in de late uitzending van het Journaal omstreeks 23.30 uur op NPO 1.

Daarbij wordt Slot een klein beetje geholpen door personele problemen bij de tegenstander, waar architect en sterspeler David Silva ontbreekt met een hamstringblessure. "Ik heb toen niet zo genoten van mijn eigen team. Maar als ik daar een klein beetje als liefhebber doorheen kijk, vond ik twee spelers bij Sociedad echt extreem goed. Dat waren Silva en Mikel Oyarzabal. Dan vind ik het niet vervelend om te horen dat een van de twee niet meedoet."

David Silva is dit seizoen de drijvende kracht bij Real Sociedad - Pro Shots