'God is dood' en 'er zal geen gelijke zijn': de kranten over Maradona

'Ik heb Maradona gezien' en 'God is dood'. Wie nog twijfelde aan de impact die Diego Maradona wereldwijd heeft gehad, hoeft maar een blik op de voor- en achterpagina's van de kranten te werpen om definitief overtuigd te raken.

'Pluisje' was een legende, in ieder land en op ieder continent. Hoewel ze het in Engeland ook niet konden laten dé handsbal van het WK 1986, in de kwartfinale tegen de Engelsen, een prominente plek te geven.

Het Franse L'Équipe (boven) en Clarín, de grootste krant van Maradona's Argentinië, plaatsen hem op eenzame hoogte.