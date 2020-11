Ook Shilton vergeet 'Hand van God' nooit meer: 'Diego wilde geen sorry zeggen'

Tussen alle loftuitingen voor de overleden Diego Maradona, klinkt ook de kritiek van één persoon die de Argentijnse voetbalgrootheid van dichtbij heeft meegemaakt. "Hij was groots, maar had geen sportiviteit."

Dat schrijft Peter Shilton in een column voor de Daily Mail. Hij was in 1986 in Mexico de doelman van het Engelse elftal in de legendarische WK-wedstrijd tegen Argentinië (2-1), waarin Maradona eerst met de hand scoorde en later met een onnavolgbare solo.

Maradona keek nog twee keer om

Maradona's doelpunt met de hand - beter bekend als de wereldberoemde 'Hand van God' - zit Shilton nog steeds dwars. "Hij daagde mij uit in de lucht. Hij wist dat koppen niet zou lukken, dus sloeg hij de bal met zijn hand. Gewoon valsspelen."

"Maradona keek twee keer om, wachtte totdat zijn goal afgekeurd zou worden. Hij wist wat hij gedaan had. Dáár won Argentinië de wedstrijd. Zijn tweede goal vlak daarna was briljant, maar die hadden wij nooit toegestaan als we niet zo aangeslagen waren geweest."

Bekijk in de carrousel hieronder de video's van Diego Maradona's beroemde goals tegen Engeland. Argentinie won het duel met 2-1, ging door naar de halve finales en pakte later ook de wereldtitel.