Ook in zijn vierde finale kiest Bosz niet voor de makkelijkste weg

In de Duitse bekerfinale neemt Bosz het met Bayer Leverkusen op tegen Bayern München, dat sinds de coronapauze al zijn wedstrijden heeft gewonnen en zich voor de achtste keer op rij heeft verzekerd van het kampioenschap. "Bayern heeft een geweldig elftal, dat zien we wekelijks. Maar dat hebben wij ook. Al zien we dat misschien niet wekelijks", voegt Bosz er direct met een lach aan toe.

Met de amateurs van AGOVV won hij alles wat er te winnen viel. Met Heracles Almelo behaalde hij het kampioenschap in de eerste divisie. En met Vitesse wist hij via de play-offs een ticket voor Europees voetbal in de wacht slepen. Maar een echte grote prijs, op het hoogste niveau, die hoopt Peter Bosz vanavond voor het eerst te winnen.

Hij weet hoe hij Bayern moet verslaan. Dat deed Bosz namelijk al twee keer met Leverkusen in de anderhalf jaar dat hij er trainer is. Maar de meest recente confrontatie, een maand geleden, ging met 4-2 verloren.

"We spelen tegen een absolute topploeg, het is aan ons om een speelwijze op de mat te leggen die ons in staat stelt om van ze te winnen", aldus Bosz. "Want laat duidelijk zijn: wij willen deze finale winnen. Als dat moet met elf man in de eigen zestien, dan zullen we dat doen. Ik denk alleen niet dat we op die manier deze finale zullen winnen."

De wedstrijd in München die Leverkusen dit seizoen met 2-1 won, geldt als blauwdruk voor Bosz. "Daar zijn we een half uur lang in staat geweest om heel hoog druk te zetten en op die manier hebben we twee doelpunten gemaakt. Wij weten welke accenten we moeten leggen en dat we ze pijn kunnen doen."