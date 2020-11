Hockeyer Seve van Ass is altijd eerlijk, ook als het even niet uitkomt

Seve van Ass droeg al 175 keer het shirt van Oranje - Pro Shots

Dat Severiano Boris van Ass de sport in zou gaan, stond eigenlijk al in de sterren geschreven. Seve van Ass, zoals de meesten hem kennen, werd door zijn vader en hockeycoach Paul vernoemd naar golfer Severiano Ballesteros en tennisser Boris Becker. De acties van Ballesteros stonden thuis op een videoband. Zelf kijkt Van Ass vooral naar voetballer Lionel Messi. "Ik zag hem als 15-jarig jongetje voor het eerst op tv. Ik ben hem daarna blijven volgen", zegt de hoofdgast van de NOS Olympische podcast van deze week.

Van Ass groeide in Oranje uit van 'de zoon van' tot (vice)-aanvoerder. In 2013 werd hij onderwerp van gesprek aan talkshowtafels, nadat collega-international Valentin Verga hem tijdens een wedstrijd met een stick een aantal tanden uit zijn mond sloeg. Inmiddels is Van Ass al jaren gezichtsbepalend bij Oranje. Op en naast het veld is hij een van de leiders van de ploeg die - 21 jaar na het goud van Sydney - olympisch kampioen wil worden in Tokio.

Seve van Ass en Jeroen Stekelenburg tijdens de opnames van de NOS Olympische Podcast - NOS