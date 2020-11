Rutte maakt nogmaals excuus aan slachtoffers kinderopvangaffaire

Rutte is het met minister Hoekstra eens dat de kinderopslagaffaire misschien nooit aan het licht was gekomen als de Kamerleden als Omtzigt en Leijten er niet zo hard op hadden "zitten duwen". De premier herhaalt de excuses die hij eerder aan de betrokken ouders heeft gemaakt. Hij schaamt zich ervoor dat hij tien jaar premier is geweest en dat het probleem niet is opgelost. "Uiteindelijk ben ik de in de ogen van het land de baas is van het spul."

Rutte gaat ook nog eens met de betrokkenen praten. "Dat was ik al van plan om in de zomer te doen, maar dat is er door corona nog niet van gekomen.