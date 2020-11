Hoekstra in verhoor toeslagenaffaire: het schaamrood staat op je kaken

Minister Hoekstra vraagt zich sterk af of "we zonder vragen door de media en vanuit de Kamer, hier hadden gezeten". Hij zegt dat pas in juni 2019, door berichten van Trouw en RTL en vragen in het Vragenuur, duidelijk werd dat er een groot probleem was.

Hij wijst specifiek ook op de rol van twee Kamerleden die maar bleven doorvragen. Het gaat dan om SP-Kamerlid Leijten en CDA'er Omtzigt. Leijten is ook een van de leden van de parlementaire ondervragingscommissie die Hoekstra nu verhoort.

"Ik betwijfel me sterk of we hier zonder die aanhoudende vragen hadden gezeten", zegt hij. Eerder noemde hij een mondelinge vraag van Leijten over de etnische profilering van ouders al als zijn persoonlijke kantelpunt in deze zaak. Toen zag hij pas hoe grondig er iets mis was.