Hoekstra had het gevoel dat achterkant van het huis in brand stond

Het gaat over de notitie die Hoekstra in maart of april 2018 kreeg. Daarin gaat het over de vraag van de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken of de kinderopvangtoeslag niet aan de opvang moet worden uitbetaald in plaats van aan de ouders. Hoekstra vindt dat eigenlijk een goed idee, omdat ouders geen professionals zijn en hun administratie, zoals hij zelf als vader weet, op zondagavond doen. Maar een stelselwijziging lijkt hem geen goed idee omdat dit ook weer problemen met zich meebrengt en veel geld kost.

In september 2018 hoorde Hoekstra voor het eerst over CAF-gevallen. Dat zijn de ouders die in grote problemen zijn gekomen omdat ze grote sommen geld moesten terugbetalen.