Commissie toeslagenaffaire hoort laatste getuige: premier Rutte

Commissie-voorzitter Van Dam wijst erop dat Hoekstra zichzelf omschrijft als iemand in het donker, op zoek naar het lichtknopje. Hij vraagt of zijn verleden in de IT hem geholpen heeft bij het vinden van dat lichtknopje.

"Ik wist dat er in eerder fase IT-problemen waren bij de Belastingdienst. Maar waar we het nu over hebben, gaat over een probleem met de informatievoorziening", zegt Hoekstra. De minister van Financiën heeft er eerder in zijn verhoor al een paar keer op gehamerd dat de informatievoorziening van de Belastingdienst naar zijn ministerie echt niet goed was.