CPB mede door vaccin optimistischer over herstel van de economie

De economie krimpt dit jaar iets minder dan op Prinsjesdag verwacht. Daartegenover staat dat de groei volgend jaar iets minder hard zal zijn. Dat blijkt uit de eerste raming van het Centraal Planbureau sinds het uitbreken van de tweede besmettingsgolf.

In de raming gaat het Centraal Planbureau ervan uit dat er midden volgend jaar grootschalig een vaccin beschikbaar is en dat de coronapandemie onder controle komt. Is dat niet het geval en blijven er maatregelen van kracht om de pandemie in te dammen, dan kan de economie ook volgend jaar verder krimpen.

Het Planbureau hield op Prinsjesdag nog rekening met een donker scenario als er een tweede golf zou uitbreken en er nieuwe beperkende maatregelen zouden komen. In dat scenario zou de werkloosheid oplopen naar 10 procent van de beroepsbevolking en de economie ook in 2021 krimpen.

Tweede golf

Ondanks de tweede golf heeft het Centraal Planbureau nu de krimp van de economie dit jaar naar beneden bijgesteld. Die komt uit op ruim 4 procent. Eerder ging het CPB nog uit dat de economie 5 procent zou inzakken. Volgend jaar is er dan herstel, met een groei van 2,8 procent. Dat is minder dan eerder nog gedacht werd, toen raamde het CPB de groei op 3,5 procent.

De werkloosheid loopt volgend jaar nog wel fors op, doordat steunmaatregelen aan bedrijven worden afgebouwd en reorganisaties in gang worden gezet. 6,1 procent van de beroepsbevolking is volgens deze raming volgend jaar werkloos. Dat komt neer op ruim 200.000 werklozen meer dan dit jaar.

Over de overheidsschuld is het het Centraal Planbureau positiever. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 4,6 procent, tegenover 5,1 procent waar op Prinsjesdag nog van uit werd gegaan. De begrotingsschuld loopt nog op, maar minder dan toen verwacht.