Baudet wil Forum splitsen: 'We komen er niet meer uit'

Volgens Baudet is de 'boedelscheiding' niet veel anders dan zoals je dat ook in een huwelijk zou doen.

Baudet vergeleek de situatie met een echtscheiding. "Het is even pijnlijk en het begint met een ruzie. Maar uiteindelijk wint niemand daarbij en we moeten door naar de volgende stap." Bij de splitsing zouden een notaris en een accountant betrokken moeten worden.

De leden mogen volgens Baudet in vrijheid een keus maken tussen hem en het kamp van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. "Die kunnen dan hun eigen naam bedenken." Hij ziet daarmee af van de lijsttrekkersverkiezingen die hij gisteren aankondigde. "Dat is dan van de baan."

In het plan van Baudet zou iedereen die achter hem staat bij Forum moeten blijven en zouden zijn tegenstanders "iets nieuws" moeten beginnen, "We splitten gewoon de pot", voegde hij eraan toe. Omdat hij een van de oprichters van Forum is, zou hij de naam Forum mogen blijven voeren.

In een brief aan het partijbestuur schrijft Eerste Kamerlid en kandidaat-Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij dat ze erg geschrokken is van het verloop van een diner met kandidaat-Kamerleden, vorige week vrijdag.

Pouw vindt dat Baudet is geradicaliseerd en dat hij complottheorieën is gaan aanhangen. Volgens Pouw riep Baudet tijdens de avond op een gegeven moment dat "corona de wereld is ingebracht door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten".

Hij zou eraan hebben toegevoegd dat het "Hillary Clinton en de pedofielen niet gelukt was, maar dat het via 'cijona' nu wel zou lukken". 'Cijona' is de term die Baudet steevast gebruikt voor 'corona'.

Pouw schrijft verder dat Baudet haar heeft gevraagd waar haar "kruistocht tegen het antisemitisme" vandaan komt en dat hij zelf zei: "Bijna iedereen die ik ken is antisemiet". Volgens haar was Baudet emotioneel en waren er op de avond verschillende persoonlijke aanvallen, tegen haar en anderen.

Eerdmans achter bestuur

Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, die ook bij de avond aanwezig waren, zeggen in een reactie dat het verslag van Pouw juist is. Zij staan allebei op de oorspronkelijke kandidatenlijst, en Eerdmans stelde zich eerder deze week kandidaat voor het lijsttrekkerschap, als opvolger van Baudet.

Baudet zei bij WNL over de beschuldigingen van Pouw dat hij zich "volstrekt niet herkent" in de brief. Volgens hem is er een "case" gecreëerd om hem eruit te werken.