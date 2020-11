Duizenden Argentijnen nemen afscheid van Maradona bij presidentieel paleis

Duizenden Argentijnen zijn donderdag samengekomen bij het presidentieel paleis Casa Rosada in Buenos Aires, om Diego Armando Maradona de laatste eer te bewijzen. Maradona ligt de komende dagen opgebaard in het paleis.

"Toen bekend werd dat Maradona was overleden, ontplofte het internet. Er zijn enorm veel eerbetonen", zegt NOS-correspondent Marc Bessems. "De Argentijnen kunnen gewoon niet geloven dat hun God er niet meer is."

Bessems gaat verder: "Maradona was aan het herstellen in zijn huis in Tigre. Daar is hij ingestort. Er zouden negen ambulances die kant zijn opgestuurd, maar het was dus te laat."

Bekijk in de videocarrousel hieronder hoe de Argentijnse televisie het overlijden van Diego Maradona meldde, hoe de Argentijnen rouwen en hoe ook in Napels de mensen de straat op gaan: