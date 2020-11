Schade voor sportsector loopt op tot miljard • Merkel: licht aan einde van tunnel

Bondskanselier Merkel roept Duitsers op om geduld te hebben zolang de maatregelen tegen verspreiding van het virus van kracht zijn. Met de vaccins die in ontwikkeling zijn, is er licht aan de tunnel, zei Merkel in het parlement, een dag na de verlenging van de Duitse coronamaatregelen tot zeker 20 december. "De winter zal zwaar worden, maar dit gaat voorbij."

Volgens Merkel is gepoogd om zo min mogelijk in te grijpen in het dagelijks leven, zonder dat de zorg overbelast raakt door een golf van coronapatiënten. "In de strijd tegen de pandemie is het geen kwestie van gezondheid of de economie, en ook niet gezondheid of onderwijs, of gezondheid of cultuur, of gezondheid of sociale contacten. Het gaat om al die dingen samen", zei Merkel. "Een veelgemaakte fout is om die dingen tegenover elkaar te zetten, maar het gaat altijd om allebei."

Met het huidige pakket maatregelen heeft Duitsland de exponentiële groei van het aantal coronagevallen gestopt, maar de groei ligt nog altijd ruim boven de 10.000 per dag. Tot eind december wordt geprobeerd om met extra maatregelen de cijfers omlaag te krijgen. Gisteren is onder meer afgesproken dat minder mensen mogen samenkomen. Ook gaan lokale overheden het afsteken van vuurwerk aan het einde van het jaar ontmoedigen.