Iran laat Australische 'spion' gaan

Op de Iraanse televisie werden beelden getoond waarop de drie ontvangen worden in Teheran. Ze zijn onherkenbaar door mondmaskers en zonnebrillen.

Moore-Gilbert is geruild tegen drie Iraniërs die in het buitenland vastzaten. Hoewel de Australische premier Morrison dat niet wilde bevestigen, meldde Thailand later dat het gaat om drie Iraniërs die in 2012 veroordeeld werden voor een bomaanslag.

Iran heeft een Brits-Australische wetenschapper vrijgelaten die in het land voor spionage was veroordeeld. Kylie Moore-Gilbert (33) kreeg twee jaar geleden tien jaar cel. Ze houdt vol onschuldig te zijn.

Moore-Gilbert, universitair docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Melbourne, werd in 2018 opgepakt toen ze Iran wilde verlaten na een conferentie. Ze is ervan overtuigd dat ze opgepakt is om de Australische regering onder druk te kunnen zetten, iets wat Iran ontkent.

Onderweg naar huis heeft Moore-Gilbert al met premier Morrison gebeld. "Ze klonk erg vrolijk, vooral gezien wat ze heeft meegemaakt", zei hij tegen de pers. Hij zei opgelucht dolblij en opgelucht te zijn.

Na aankomst in Australië zal Moore-Gilbert twee weken in quarantaine gaan vanwege de covid-uitbraak in Iran.