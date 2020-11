Vierde grote kledingoutlet in Nederland open, onvrede bij kleine ondernemers

Styleoutlet Halfweg Amsterdam, een paar dagen voor de opening. - NOS / Jeroen Schutijser

Coronacrisis of niet: ten westen van Amsterdam opent vandaag een nieuwe kledingoutlet. De locatie is een voormalige suikerfabriek in Halfweg en heeft 115 winkels. Het is daarmee de vierde grote kledingoutlet in Nederland. Voor de crisis was de verwachting dat The Style Outlets, zoals de locatie heet, twee miljoen bezoekers per jaar zou trekken. Denk aan toeristen, die direct vanuit Schiphol door zouden kunnen op koopjesjacht. "Nu wordt dat wat lastiger", verwacht directeur Marcel Herben. "Toch hebben we, ondanks de crisis, 75 procent van de winkels verhuurd." Het winkelgebied is van de Spaanse projectontwikkelaar Neinver, die door heel Europa dit soort centra exploiteert. Die lopen volgens Herben ook dit jaar goed. "We zien dat outlets aantrekkelijk blijven voor mensen. In Duitsland zaten we na de eerste coronagolf al snel weer op de omzetten van het jaar ervoor."

De outlet aan de Halfweg moet nog worden opgeleverd, maar een vijfde staat ook alweer gepland: in Zevenaar - NOS

Zoals bij meer outlets in Nederland zijn winkeliers in de omliggende gemeenten minder blij. Zij vrezen dat ze minder klanten krijgen, omdat die massaal de binnensteden voor de kortingen en koopjes inruilen. "Zo'n winkelcentrum heeft heel wat gevolgen voor de regio, want elke euro kan maar één keer uitgegeven worden", zegt Sonja Olthuis, centrummanager in Hoofddorp. "Dit zal met name door onze kleding- en schoenenwinkels gevoeld worden." Marjolein van der Goen vreest hetzelfde voor haar kledingwinkels in Haarlem, dat nog dichter bij de outlet ligt dan Hoofddorp. "Terwijl in Haarlem en omliggende steden al best veel leegstand is, komt er weer een winkelgebied bij. Mensen die daar iets kopen, kopen niet bij ons. Daar zijn we niet blij mee." Van der Goen sloot zich daarom aan bij een advocaat die probeerde de komst van het winkelcentrum in Halfweg tegen te houden. Het heeft, mede door dit soort procedures, dik tien jaar geduurd voordat de outlet echt de deuren kon openen. Eerder waren er ook grote protesten tegen outlets in Zoetermeer en Assen; die kwamen er uiteindelijk niet.

Vanaf vandaag zijn bezoekers hier welkom - NOS / Jeroen Schutijser

Herben snapt de zorgen van winkeliers in de wijde omtrek, maar denkt dat ze vooral blij moeten zijn met de komst van zijn outlet. "Daardoor krijg je uiteindelijk meer bezoekers: mensen die naar ons komen, kijken daarna wat ze in de omgeving gaan doen. Het is vooral angst voor het onbekende." Volgens Herben stijgen de omzetten doorgaans in de omgeving van een outletcenter met pakweg 20 procent. "Dus de hele economie vaart er wel bij." Maar is dat echt zo? Gert-Jan Slob van marktonderzoeker Locatus denkt dat de waarheid ergens in het midden ligt. "Neem Lelystad. Met alle respect, daar gebeurt natuurlijk niet zo veel. Dus als daar een outlet komt, zal dat zeker een positief effect hebben op de economie. Maar in de regio Amsterdam-Haarlem is daar natuurlijk geen sprake van." Pijn wordt verdeeld De pijn die het nieuwe outletcenter in Halfweg veroorzaakt bij andere winkeliers, wordt volgens Slob verdeeld over wel dertig à veertig winkelgebieden in de regio. "De winkeliers merken natuurlijk dat er zo'n outlet is gekomen, maar het effect zal niet enorm zijn. We moeten het niet overdrijven. Mensen gaan misschien twee keer per jaar naar de outlet in Halfweg, je gaat niet elk weekend." Maar, voegt hij eraan toe: "We zitten natuurlijk wel in een moeilijke coronatijd. Als je het als winkelier al zo zwaar hebt, kan dit natuurlijk een laatste zetje geven."