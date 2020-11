Ten Hag rekent zich niet rijk: 'Alles draait om de wedstrijd tegen Atalanta'

"Prima wedstrijd", oordeelde Ajax-trainer Erik ten Hag na het Champions League-duel met FC Midtjylland. "Dat vond ik voor rust ook al, we waren heer en meester, maar dan laat je laat de kansen liggen. In de rust zeiden we ook dat we gewoon zo moesten doorgaan, alleen een keer die trekker overhalen. Maar het was niet eens echt nodig, want binnen twee minuten gebeurde dat twee keer."

Het enige smetje op de wedstrijd vond Ten Hag de penalty die de Denen kort voor tijd kregen. "Dat was compleet onnodig. De speler zei ook dat het onterecht was. Maar volgens mij is er een VAR, dus daar moeten we maar op vertrouwen."

Die speler was Noussair Mazraoui, die een wedstrijd van uitersten beleefde. Kort na rust maakte hij de tweede goal van de avond, maar vlak nadat hij een strafschop had veroorzaakt liep hij briesend van het veld. "Ik blok hem gewoon met de bal. Heel vreemd dat de VAR niet ingreep."