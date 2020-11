Bayern München lijkt na vijftiende zege op rij niet te stuiten in Europa

Bayern München is tot de tweede ronde van de Champions League doorgedrongen. De kampioen van de vorige editie boekte thuis tegen Red Bull Salzburg (3-1) al zijn vijftiende zege op rij, een record.

Zeker voor rust spartelden de bezoekers behoorlijk tegen. Even voor rust tikte Robert Lewandowski echter de 1-0 binnen. In de tweede helft schoot Kingsley Coman raak via een Oostenrijks been en kopte Leroy Sané de 3-0 in het net.

Een kwartier voor tijd kreeg Salzburg eindelijk loon naar werken met de goal van Mergim Berisha.

Atlético Madrid staat na de 0-0 tegen Lokomotiv Moskou tweede in de poule, met slechts vijf punten uit vier duels. Toch heeft het de beste papieren voor het tweede ticket voor de knock-outfase.