Atalanta houdt poule met Ajax spannend dankzij fraaie zege op Liverpool

Liverpool heeft in de groepsfase van de Champions League verrassend verloren van Atalanta Bergamo. De koploper in groep D, waar ook Ajax en Midtjylland in zitten, ging op Anfield met 2-0 onderuit tegen de ploeg van Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon.

Drie weken geleden walste Liverpool in Bergamo met 5-0 over Atalanta heen. Maar nu, met naast Virgil van Dijk ook Oxlade-Chamberlain, Henderson, Alcantara, Alexander-Arnold en Gomez in de lappenmand, bakte de Champions League-winnaar van 2019 er weinig van.

Atalanta's topspitsen Zapata en Muriel begonnen op de bank, maar dat weerhield de ploeg er niet van naar hartelust aan te vallen. Voor rust werden nog enkele kansen gemist, maar na een uur opende Josip Ilicic dan toch de score namens de Italianen op aangeven van Alejandro Gómez.