Ajax overtuigend langs Midtjylland en zeker van Europese overwintering

Ajacieden Mazraoui (links), Tadic en Neres vieren de 2-0 van de eerstgenoemde rechtsback - Pro Shots

Ajax doet nog altijd volop mee voor een plek in de knock-outfase van de Champions League. Na een eerste helft waarin de ene kans na de andere om zeep werd geholpen, ontdeden de Amsterdammers zich na rust binnen twee minuten van FC Midtjylland. Uiteindelijk werd het 3-1 in de Johan Cruijff Arena. Omdat Atalanta Bergamo op Anfield verrassend wist te winnen van Liverpool (0-2) is alles nog mogelijk in groep D. Liverpool gaat aan de leiding met negen punten, Ajax en Atalanta hebben beide zeven punten. Midtjylland is puntloos.

Denken aan Maradona Voor het duel waarde de geest van de vandaag overleden Diego Armando Maradona door de Johan Cruijff Arena. Zo klonk tijdens de warming-up het nummer Live is Life van Opus, dezelfde muziek waarop Maradona in 1987 tijdens de halve finale voor de UEFA Cup tegen Bayern München zijn virtuositeit liet zien. Het was op verzoek van Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, zo liet Erik ten Hag weten. Slechts een van beide Argentijnen (Tagliafico) stond even later met rouwband ook in de middencirkel voor de minuut stilte ter ere van hun legendarische landgenoot.

De spelers van Ajax tijdens de minuut stilte vanwege het overlijden van Maradona - Pro Shots

Martínez zag vanaf de bank hoe Ajax zichzelf in het eerste halfuur danig tekortdeed. Traoré, Labyad, Tagliafico en Schuurs, allen hadden ze de score kunnen openen. Vooral de eerste twee mochten zich dat aanrekenen. Na een kwartier werd Labyad knap vrijgespeeld door David Neres, maar hij aarzelde te lang en gaf doelman Hansen zo een onverwachte kans redding te brengen. Traoré was nog dichter bij een treffer. Nadat hij eerst nog de lat had geraakt met een fraai schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, miste hij even later een bijna niet te missen kans na geklungel in de Deense opbouw.

Gravenberch breekt de ban Meteen na rust brak Ryan Gravenberch op fenomenale wijze de ban voor Ajax. Hij kreeg de bal op een meter of twintig van het doel en klopte doelman Hansen met een prachtig schot dat via de onderkant van de lat binnensloeg. Twee minuten later tekende Noussair Mazraoui voor 2-0. Dusan Tadic schatte een lange sprint van de rechtsback op waarde met een subtiel passje en Mazraoui schoot hard raak in de korte hoek.

Ryan Gravenberch viert zijn prachtige 1-0 - ANP

Even later had Tadic zijn derde assist in tien minuten tijd op de schoen, ware het niet dat zijn voorzet voor Labyad net iets te lastig was om in te koppen. Daarna ging de voet van het gaspedaal en wist de Deense kampioen zowaar wat kansen te creëren. Anders Dreyer (oud-Heerenveen), die ook al scoorde in de thuiswedstrijd, was gevaarlijk met een schot van afstand en een vrije trap. Toen ook Daley Blind na ruim een uur nog naar de kant moest met ogenschijnlijke hamstringklachten, leek Ajax toch een lastige slotfase tegemoet te gaan. Neres knalt hard in de hoek Niets bleek minder waar: Traoré zette met een stevige schouderduw verdediger Madsen opzij en Neres knalde de bal vervolgens hard in de hoek: 3-0.

David Neres viert zijn treffer tegen Midtjylland - Pro Shots

Wel kreeg Midtjylland een eretreffer. Mazraoui liet zich foppen door de schijnbewegingen van Awer Mabil, die gretig over het uitgestoken been van Mazraoui dook. De Australiër met Zuid-Sudanese roots nam de strafschop zelf en schoot via de handen van André Onana raak. De Denen beëindigden het duel met tien man, nadat aanvoerder Erik Sviatchenko in blessuretijd Neres in kansrijke positie gehaakt had.

Spannende afloop Door de zege is Ajax zeker van overwintering in de Europa League. Omdat Atalanta met 2-0 won bij Liverpool is het nog wel buitengewoon spannend om de bovenste twee plekken in de poule, waarmee een vervolg in de Champions League verzekerd is. Volgende week dinsdag gaat Ajax op bezoek in Liverpool. Een week later (woensdag 9 december) komt Atalanta Bergamo naar Amsterdam.