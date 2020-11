Volksvertegenwoordigers van Forum keren zich af van Baudet

Niet iedereen heeft zich van Baudet afgekeerd. FvD-Penningmeester Olaf Ephraim steunt hem nog, net als Wybren van Haga, het onafhankelijke Kamerlid dat zich heeft aangesloten bij Forum voor Democratie. Op het Instagram-account van de in opspraak geraakte jongerenafdeling is een actie gestart onder het motto 'Stem Thierry Terug'.

Johan Almekinders, fractievoorzitter in Overijssel, noemt Baudet "een heel groot denker", maar een mislukking als bestuurder. "Hij kan nooit meer geloofwaardig partijleider zijn of op de lijst staan."

Ook provinciale FvD'ers keren zich tegen Baudet. "Dit circus moet per direct stoppen, in het belang van onze partij, onze kiezers en ons land", zegt het Noord-Hollandse Statenlid Daniël van den Berg. Hij roept Baudet op "de strijd te staken".

De twee schrijven in hun verklaring dat ze Baudet hebben voorgesteld om een zetel in Brussel vrij te maken. Baudet zou die kunnen innemen, omdat hij (als lijstduwer) vorig jaar veel voorkeurstemmen kreeg. "Echter kondigde Baudet vandaag een geheel nieuw plan aan."

"Ik steun de lijn van het bestuur", zegt bijvoorbeeld Nicki Pouw-Verweij. Ze is senator en werd na Baudet en Hiddema als nummer 3 van de Tweede Kamerlijst gepresenteerd , een paar weken geleden. Ze stelt dat wat haar betreft antisemitisme, racisme, nazisme en andere vormen van extremisme geen plek hebben binnen de partij. Daarmee verwijst ze naar de onrust die was ontstaan doordat binnen de jongerenorganisatie van FvD antisemitische en homofobe appjes bleken te circuleren.

'De toon was duidelijk, de sfeer was duidelijk en de liefde was weg' - NOS

Drie van de vier andere bestuursleden willen Baudet dan ook uit het bestuur zetten, maar dat kan statutair alleen door een Algemene Ledenvergadering. Daarom overwegen ze hem nu helemaal uit de partij te zetten, een royement.

Baudet stapte maandag op als partijleider naar aanleiding van de onrust over de jongerenafdeling. In zijn verklaring vandaag zei hij dat die stap rust in de partij had moeten brengen. "Maar dat is niet gebeurd. De ziel van de partij dreigt verloren te gaan."