'Baudet is morele grens overgegaan', zegt nummer 3 Pouw-Verweij

Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer 3 op de Tweede Kamerlijst van Forum, gooit een nieuwe knuppel in het FvD-hoenderhok. In een brief aan bestuursleden schrijft ze dat Baudet de afgelopen tijd "geradicaliseerd is en complottheorieën is gaan aanhangen". De brief is in handen van De Telegraaf.

Gevraagd naar de brief zei Pouw-Verweij in Met het Oog op Morgen dat de FvD-oprichter tijdens een etentje afgelopen vrijdag met een aantal kandidaat-Kamerleden "een morele grens is overgegaan". Inhoudelijk ging ze er niet op in, maar volgens de brief in De Telegraaf zei Baudet dat George Soros corona de wereld in heeft geholpen "om onze vrijheid af te nemen".

Kruistocht

Ook zou hij in een gesprek over antisemitische berichten bij de jongerenafdeling tegen Pouw-Verweij hebben gezegd: "waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan? Bijna iedereen die ik ken is antisemiet." Op de vraag of dat een grap was, zou Baudet ontkennend hebben geantwoord.

Dat deed Baudet ook in talkshow Beau, waar hij werd geconfronteerd met de brief. "Ik ontken dat ik die uitspraken heb gedaan en dat ik antisemitische denkbeelden heb." Hij noemde de brief "het nare van dit alles, het vieze van dit spel".

In het RTL-programma werd ook gemeld dat het bestuur aangifte heeft gedaan tegen Baudet, omdat hij de inloggegevens van e-mail- en socialemedia-accounts niet wil opgeven. "Ik hou die accounts in beheer omdat zij mij anders eruit gaan werken", was Baudets reactie daarop.

Steun brokkelt af

De steun voor Baudet onder volksvertegenwoordigers van zijn partij brokkelde vandaag verder af na alle ontwikkelingen. Verschillende senatoren, Statenleden en ook de FvD-fractie in Europees Parlement scharen zich achter de meerderheid van het partijbestuur.

"Ik steun de lijn van het bestuur", zei Pouw-Verweij eerder vandaag. Ze stelt dat wat haar betreft antisemitisme, racisme, nazisme en andere vormen van extremisme geen plek hebben binnen de partij. Daarmee verwijst ze naar de onrust die was ontstaan toen binnen de jongerenorganisatie van FvD antisemitische en homofobe appjes bleken te circuleren. Ook de nummer 5 van de toenmalige lijst, Eva Vlaardingerbroek, distantieert zich op Twitter van Baudet.

Doordrukken

De Forum-Europarlementariërs Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken (ook bestuurslid) noemen het onacceptabel dat Baudet eigenstandig een lijsttrekkersverkiezing heeft uitgeroepen. Ze zeggen verder dat hij de socialemedia-accounts van Forum heeft gekaapt "om dit idee door te drukken".

De drie schrijven in een verklaring dat ze Baudet hebben voorgesteld om een zetel in Brussel vrij te maken. Baudet zou die kunnen innemen, omdat hij (als lijstduwer) vorig jaar veel voorkeurstemmen kreeg. "Echter kondigde Baudet vandaag een geheel nieuw plan aan."

De lijst met medestanders van het bestuur bestaat verder onder meer uit de senatoren Annabel Nanninga (die gisteren een vernietigend stuk schreef over Baudet), Toine Beukering en Bob van Pareren.

Groot denker

Ook provinciale FvD'ers keren zich tegen Baudet. "Dit circus moet per direct stoppen, in het belang van onze partij, onze kiezers en ons land", zegt het Noord-Hollandse Statenlid Daniël van den Berg. Hij roept Baudet op "de strijd te staken".

Johan Almekinders, fractievoorzitter in Overijssel, noemt Baudet "een heel groot denker", maar een mislukking als bestuurder. "Hij kan nooit meer geloofwaardig partijleider zijn of op de lijst staan."

Niet iedereen heeft zich van Baudet afgekeerd. FvD-Penningmeester Olaf Ephraim steunt hem nog, net als Wybren van Haga, het onafhankelijke Kamerlid dat zich heeft aangesloten bij Forum voor Democratie. Op het Instagram-account van de in opspraak geraakte jongerenafdeling is een actie gestart onder het motto 'Stem Thierry Terug'.

Baudet kondigde vanmiddag op het Twitter-account van Forum aan dat er volgende week een digitale leiderschapsverkiezing wordt gehouden en dat hij zelf daarbij kandidaat is. Andere bestuursleden wisten daar niets van en spraken van een eenmansactie.

Thierry Baudet legt uit waarom hij toch weer partijleider wil worden: