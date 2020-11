VS breekt besmettingsrecord, vooral op het platteland slaat het virus vaker toe

Wuhan, Lombardije, en New York City. Dit voorjaar konden ook wij in Nederland de eerste coronabrandhaarden zo opdreunen. "Maar het kleine Albany, Georgia, was nummer 4", vertelt arts James Black van het Phoebe Putney Memorial-ziekenhuis. "De mensen hier dachten dat onze geïsoleerde ligging ons wel zou beschermen, we zitten hier 40 minuten van de dichtstbijzijnde snelweg, maar het virus kruipt in alle hoeken en gaten en wist ons snel te vinden."

Het zijn steeds vaker plattelandsgebieden waar het virus toeslaat. In het zuiden van de staat Georgia hebben ze ook dit voorjaar al harde lessen geleerd. De eerste grootschalige uitbraak van de staat vond niet in de stad plaats, maar op het platteland, rond het stadje Albany.

Voor het eerst in de pandemie kwamen er in het land twee weken achter elkaar een miljoen besmettingen bij. En de verwachting is dat de situatie verder verslechtert.

De afgelopen dag overleden in de Verenigde Staten 2100 mensen aan het coronavirus, het hoogste aantal sinds mei. Het totaal aantal Amerikaanse coronadoden is opgelopen tot ruim 260 duizend.

Inwoners van het platteland zijn vaker dan stadsbewoners arm, te zwaar, en lager opgeleid. Fowler: "Ik zag veel diabetespatiënten, die het niet overleefden, of mensen met hoge bloeddruk. En veel van die mensen hebben geen verzekering of geloven niet in gezondheidszorg, waardoor zie niet snel genoeg naar de dokter gingen. Die mensen moeten kiezen tussen het kopen van eten, of medicijnen."

Ook de plaatselijke lijkschouwer had opeens veel meer te doen. "Normaal krijg ik één telefoontje per dag, nu bleef de telefoon maar rinkelen", zegt Michael Fowler. Zijn kleine gemeenschap heeft meer dan 200 doden te betreuren.

Jeff Snyder (58) was vrachtwagenchauffeur, maar dat beroep zal hij nooit meer uitoefenen. "Opeens kon ik niet meer ruiken, nauwelijks lopen, en voelde het alsof ik was aangereden door een truck." Snyder ging naar het ziekenhuis, maar daar konden ze hem niet meer helpen, er was geen bed meer leeg. "Jullie gaan me toch niet laten creperen, vroeg ik. En toen hoorde ik de helikopter. Ik werd naar een ziekenhuis in het noorden van de staat gebracht."

Bijna failliet

Daar ging het algauw nog slechter. Snyder kreeg als gevolg van zijn ziekte een beroerte. "De arts vroeg of ik mijn telefoon bij me had. Ik moest mijn familieleden bellen om te zeggen dat ik van ze hield, want ik zou misschien niet meer wakker worden. Zo ziek was ik."

Snyder werd gelukkig weer wakker, maar zijn nachtmerrie was nog niet voorbij. "Ik heb torenhoge doktersrekeningen, die zal ik nooit kunnen betalen. Ik heb bijna geen inkomsten meer, en alleen al de rekening van mijn helikoptervlucht is 82.000 dollar."

'Niet alleen schuld van Trump'

Naast de bevolkingssamenstelling op het platteland, lijkt de mentaliteit hier mede het hoge sterftecijfer te verklaren. Veel mensen weigeren te geloven dat covid-19 echt zo gevaarlijk is, zegt Snyder. "De mensen hier hechten aan hun vrijheid, die laten zich niet vertellen wat ze moeten doen."

De meerderheid van de mensen hier stemde op President Trump, die de impact van het virus graag bagatelliseert. Ook Snyder is gek op Trump. Een tegenstelling ziet hij daar niet in. "Je kan toch niet één persoon de schuld geven van corona? Hij is een zakenman, en wil de economie draaiende houden. Dat begrijp ik wel."

Intussen stijgen de besmettingscijfers nog elke dag. En deze week is het Thanksgiving. Een feestdag die mensen traditiegetrouw samen met familie doorbrengen. Lijkschouwer Fowler: "Ik heb al extra lijkzakken besteld voor na Thanksgiving"