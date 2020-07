Veel Nederlanders blijven in eigen land bij start zomervakantie

Gasten op een camping in Oostkapelle, eind mei 2020 - Arie Kievit

Vandaag is in de regio Noord de zomervakantie begonnen. Een zomervakantie die er door de wereldwijde coronapandemie anders uitziet dan anders. Reizen naar vakantielanden als Frankrijk, Italië en Spanje zijn toegestaan, maar landen als Groot-Brittannië, Zweden of Turkije zitten nog 'op slot'. Minder Nederlanders lijken dit jaar op vakantie te gaan, zegt toerismebureau NBTC. Van de mensen die gaan blijven naar verwachting 2 op de 5 in eigen land. Sinds de coronapersconferentie over de vakanties zien veel reisorganisaties het aantal boekingen wel behoorlijk aantrekken. Vakantieparken Dat herkennen ze ook op de vakantieparken van Roompot. Dat bedrijf ziet deze zomer zo'n 20 procent meer binnenlandse boekingen dan vorig jaar. Een woordvoerder van de keten zegt dat dat komt omdat Nederland relatief op tijd was met het vrijgeven van vakanties. Ook bij Landal zien ze meer Nederlandse gasten. In 2019 was 68 procent van de bezoekers van het park een binnenlandse vakantieganger; dit jaar is dat 80 procent. Als je nu nog een huisje wil huren voor deze zomer, dan vis je mogelijk achter het net. Volgens een woordvoerder is de zomer zo goed als volgeboekt en zijn die boekingen allemaal pas de laatste weken binnengekomen. TUI vliegt weer naar buitenlandse bestemmingen, maar heeft ook de vakanties in eigen land zien aantrekken. Het aantal boekingen voor een zomervakantie in Nederland is volgens het bedrijf meer dan vervijfvoudigd.

ANP

Los van de parken is de vraag ook aangetrokken bij hotels en losse vakantiehuisjes. Fletcher Hotels laat weten grotendeels vol te zitten en huizenverhuurder Belvilla ziet bijna 50 procent meer Nederlanders dan vorig jaar in de Nederlandse huizen. Bij Micazu is dat 33 procent meer. Campings Ondanks het voorspelde regenachtige weekend is het ook op de campings drukker. De ANWB ziet op haar website een verdubbeling van de reserveringen op Nederlandse campings en reserveringen van voor hen nieuwe klanten. Dat kan er volgens de ANWB op wijzen dat mensen die voorheen wellicht een vliegreis maakten, nu in Nederland hebben geboekt. Brancheorganisatie HISWA-RECRON ziet ook een lichte verschuiving, maar zegt dat 2020 ook met een drukke zomer niet meer goed te maken is voor de campinghouders. "Huisjes kun je het hele jaar door verhuren, maar een camping moet de omzet in een paar maanden binnenhalen." En door het verloren voorjaar, is dat voor veel campings moeilijk.

Camping De Zuidduinen in Katwijk - NOS