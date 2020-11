Sterk City dankzij minieme zege naar achtste finales Champions League

Manchester City heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League door in groep C ook zijn vierde wedstrijd te winnen. In Griekenland werd Olympiakos met 1-0 verslagen.

De Engelsen waren superieur, maar zagen van de tien schoten die op doel werden gelost er maar één succes opleveren. Na iets meer dan een halfuur spelen scoorde Phil Foden uit een prachtige aanval. De assist van Daniel Sturridge (hakje) was van grote klasse.

De Grieken kwam pas in de slotfase tot hun eerste doelpogingen, maar konden het City niet meer moeilijk maken.

Sergio Agüero, voormalig schoonzoon van de eerder op de dag overleden Diego Maradona, maakte na rust zijn rentree na een maand blessureleed.